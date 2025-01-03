Nürnberg Başkonsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
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Nürnberg Başkonsolosluğu'na Saldırı

Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu'na boya torbası ile saldırı yapıldı.

03.01.2025 16:45
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu'na yeni yılın ilk saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz üç kişi, 1 Ocak 2025 tarihinde başkonsolosluk binasının dış cephesine birden fazla boya torbası atarak maddi hasara yol açtı. Başkonsolosluk yetkilileri, saldırıyı kınayarak, diplomatik misyonlara yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit edebilmek için kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu'na yeni yılın ilk saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz üç kişi, 1 Ocak 2025 tarihinde başkonsolosluk binasının dış cephesine birden fazla boya torbası atarak maddi hasara yol açtı. Olay yerel saatle gece saat 00: 40 sularında Regensburger sokağı üzerinde bulunan Başkonsolosluk binasında meydana geldi. Farklı renklerdeki boyalar, binanın dış cephesini kirletti ve yaklaşık bin euroluk maddi zarar oluştu. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis soruşturma başlattı

Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit edebilmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi sürerken, şu ana kadar saldırganların kimliği tespit edilemedi. Yetkililer, olayla ilgili bilgisi olan vatandaşlardan polise ihbarda bulunmalarını talep etti. Soruşturmanın tüm detaylarının açıklığa kavuşması için işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı. Boyalı  saldırının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer, olayın arka planını aydınlatmak için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu yetkilileri, saldırıyı kınayarak, diplomatik misyonlara yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca Başkonsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: ANKA

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