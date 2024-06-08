Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu U.A. ve R.A.A. isimli kişiler tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

08.06.2024 23:35
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada U.A. (31) ve R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan U.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de bazı şüphelileri gözaltına aldı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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