Nusaybin Gümrük Kapısı Açılmalı

Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak oda ve borsa başkanları Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısının açılmasını talep etti.

Nusaybin ilçesinde Mardin-Şırnak kara yolu üzerinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısı önünde 4 ilden 11 Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başkanları bir araya geldi.

Ortak açıklamayı okuyan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Nusaybin Sınır Kapısının 2012 yılından beri Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Nusaybin Sınır Kapısı ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir çünkü Irak'a geçişlerde de önemli bir alternatif yol olacaktır ve Habur Gümrük Kapısının üzerindeki yükü de önemli derecede hafifletecektir. Bu da hem nakliyeciler hem de ihracatçılar açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü Nusaybin Gümrük Kapısından Suriye'ye girdikten sonra, Suriye-Irak arasındaki El Rabia Kapısına sadece 76 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Bu durum özellikle zaman ve maliyet açısından büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Nusaybin Sınır Kapısının bir an önce açılıp faaliyete girmesi büyük önem arz etmektedir."