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Ocak Ayının En İlginç Haberleri - Son Dakika
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Ocak Ayının En İlginç Haberleri

Malezya'da beynine çivi saplanan işçinin hayatta kalmasından timsahların sevgi diline kadar birçok garip olay, ocak ayının en ilginç haberleri olarak medyada yer aldı. Haberde, 40 yıldır aynı numaralarla loto oynayan bir adamın büyük ikramiye kazanması, timsahların sevgi dillerinin keşfedilmesi, bir yolcunun uçuş esnasında kabin görevlisini ısırdığı olay, beynine çivi saplanan bir işçinin hayatta kalması ve bir köpeğin 4 bin doları yemesi gibi olaylara yer veriliyor.

Ocak Ayının En İlginç Haberleri
27.01.2024 - 11:13,
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Malezya'da beynine çivi saplanan işçinin hayatta kalmasından timsahların sevgi diline kadar "Artık bu kadarı da olmaz" dedirten birçok garip olay, ocak ayının en ilginç haberleri olarak medyada yer aldı.

Hayatında herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı şansız kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

AA muhabiri, dünya genelinde ocak ayında meydana gelen ilginç olayları derledi.

40 yıldır aynı numaralarla loto oynayan adam

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki sayısal lotoda 40 yıldır aynı numaraları tercih eden Fredric Norian, sonunda 1,74 milyon doların sahibi oldu.

Norian, loto yetkililerine yeni numaralar belirleyeceğini söyledi.

Timsahların kendilerine özgü sevgi dilleri

Avustralya'da yapılan araştırma, timsahların kendilerine özgü sevgi dillerinin olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre timsahlar, fiziksel temas veya birlikte zaman geçirme gibi sevgi gösterileri yerine tıslama, hırlama ve suda baloncuk çıkarma gibi hareketler sergiliyor.

Yolcu, uçuş esnasında kabin görevlisini ısırdı

Japonya'dan havalanan yolcu uçağında alkolün etkisi altında olduğu iddia edilen kişi, kabin görevlisini ısırdı.

55 yaşındaki yolcunun uçuş görevlisini ısırmasının ardından uçak, Haneda Havalimanı'na geri döndü.

Yolcu, uyku ilacı aldığını ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Beynine çivi saplanan Malezyalı işçi hayatta kaldı

Malezya'da çivi tabancasıyla sol gözünden beynine çivi saplanan 30 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı.

İşçinin hayati organlarının zarar görmediği, sol gözünden frontal lobuna saplanan çivinin ameliyatla alınmasının ardından sadece kısmi görme kaybı yaşadığı bildirildi.

ABD'de köpek 4 bin doların bulunduğu zarfı yedi

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde "Cecil" adındaki köpek, sahiplerinin evde tuttuğu para dolu zarfı yedi.

İçinde 4 bin dolar bulunan zarfın sahipleri, saatlerce Cecil'in banknotları çıkarmasını bekledi.

Banknotları seri numaralarını bulup kurtarmaya çalışan köpeğin sahipleri, parayı bankaya götürüp 3 bin 550 doları geri aldı.

Parayı kabul eden bankanın yetkilileri, bu durumun düşünülenden daha sık meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: AA
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