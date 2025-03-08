Öcalan'dan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Öcalan'dan Kadınlar Günü Mesajı

Abdullah Öcalan, kadın sorununun Kürt sorunundan daha derin olduğunu vurguladı.

08.03.2025 16:07
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mitingi'ne yolladığı mesajda, kadın sorununun Kürt sorunundan daha derin bir sorun olduğunu belirterek, "Kürt sorunundan daha bir kadın sorunu var ortada. Biz sadece bunun küçük bir başlangıcını yaptık. Dönemin ruhu demokratik siyasettir, dili de barış dilidir"' ifadelerini kullandı.

DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolasıyla düzenlenen mitingde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Cezaevi'nden yolladığı mesaj okundu.

Öcalan'ın avukatlarından Suzan Akipa'nın Türkçe ve Kürtçe okuduğu mesajda, kadın özgürlük meselesi bütün önemini koruduğunu kaydetti.  "Temel ilkem sizlerle büyüleyici yaşamdır" ifadelerinin yer aldığı Öcalan mesajında,  şu görüşleri dile getirildi:

"Kadını olduran topraklarda insan gerçekliğini tüm çıplaklığı ile yaşadığınızın farkındayım. Büyüleyici değerinden hiç vazgeçmediğim sizlerle yaşamın bu hali, herhalde beni ayakta tutan temel yaşam ilkem oldu. Ama ilk defa görkemli, özgür gerçekliği de en az diğer bir Mezopotamya ilki olacaktır, hatta olmuştur. Kadın özgürlük meselesi bütün önemini koruyor. Demokratik komünalist süreç ana kadın toplumsallığının güncellenmiş halidir. Toplumsal gerçekliğe de ancak bu yöntemle varılır. Tecavüz kültürü aşılmadıkça; felsefe, bilim, estetik, etik, din alanlarında toplumsal hakikat açığa çıkmaz. Yeni dönem toplumun derinliğine gömülü erkek egemen kültürü yıkmadıkça Marksizm'in de kanıtladığı gibi sosyalizm başarısı da mümkün olmayacaktır. Sosyalizme kadın özgürlüğünden gidilir. Kadın özgürlüğü olmadan sosyalist olunmaz. Sosyalizm olmaz. Demokrasi olmadan sosyalizme gidilemez. Benim sosyalizm ile ilk sınavım bir kadınla nasıl konuşacağımı bilmektir. Bir kadınla nasıl konuşacağını bilmeyen sosyalist olamaz. Bir erkeğin sosyalistliği bir kadınla kurduğu ilişki biçimi ile ilgilidir."

"Ben evliliğe ve aşka karşı değilim ama her gün aşk adına korkunç cinayetler işleniyor"

"Kutsallığın kadına ait olduğunu, kadın evrenin kendisi olduğunu" kaydeden Öcalan mesajında, kadın cinayetlerine de dikkati çekti ve şöyle devam etti:

"Erkek ondan sapmadır, sapmış bir gezegendir. İlk önce çocuğa seslenmek için dili üreten kadındır. Kültürü üreten de kadındır. Toplumun doğuşunu sağlayan da kadındır. Kutsallık ve Tanrısallık ona aittir. Kadınlar için dört katmanlı kadın kurtuluş ideolojisi geliştirdim. Bir teoridir. Ana kadın kültürü, tanrıça çağı M.Ö. 10.000 ile 4000 arasındadır. Tek tanrılı dinler Babil ile başlar. Babil destanı kadının köleleştirilme destanıdır. Babil yaratılış destanı Mezopotamya mitolojisinin temel taşlarından birisidir. M.Ö. 4000-2000 arası kadın kültürü, kadın kaybetmeye başlıyor. Ana kadın kültürü yıkıldıktan sonra Mitaniler'le birlikte saray kadını doğdu. Nefertiti de saray kadınıdır. O süreçteki saray kadını günümüze doğru ev kadını haline getirildi. Sati kültürü ve geleneği var biliyorsunuz. Sati kültüründe kadınlar ateşe atılır ve yakılır. En uygulama 1832'dedir. İngilizler bu kültüre son vermiştir. Yeniden doğuş önemlidir. Kadın biyolojik olarak değil, toplumsal, kültürel ve tarihsel olarak ele alınmalıdır. Simone de Beauvoir'in söylediği gibi kadın doğulmaz, kadın olunur. Ben evliliğe ve aşka karşı değilim ama her gün aşk adına korkunç cinayetler işleniyor. İnsan aşık olduğu kişiyi öldürür mü? Aşk bu değil. Biliniyor; birçok kadın bu ilişki nedeniyle intihar etti."

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı aynı zamanda kadınlar için de bir rönesanstır"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'taki çağrısına da atıfta bulunduğu mesajını şöyle tamamladı:

"Bir de özgür kadın kültürü var. Sizler bu kültüre yakınsınız şimdi. Kadınlar anne olmayı, eş olmayı aşmaya çalışıyor. Ancak hala özgürlük kültürünün yüzde 10'u ile idare ediyorsunuz. Esas olan zihniyetle savaşmaktır. Erkek egemen toplum yapısı kadınlar için birçok sorun yaratıyor. Şiddet var, sömürü var, ensest var, tecavüz var, kızlar öldürülmeye açık. Yarın öbür gün çocuklar öldürüldüğünde ne yapacaksınız? Sati kültürü derken bunu kastediyorum. Bu kültürle, bu zihniyetle savaşacaksın. Böyle tortularınız var. Bu tortulardan arınmanız lazım.

Kadın sorunu Kürt sorunundan daha derin bir sorundur. Kürt sorunundan daha bir kadın sorunu var ortada. Biz sadece bunun küçük bir başlangıcını yaptık. Savaş ve çatışma kültürü en başta kadına yöneliktir. Bu kültürü bir nebze de olsa geriletmek mücadelenin dinamosudur. Dönemin ruhu demokratik siyasettir, dili de barış dilidir. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı aynı zamanda kadınlar için de bir rönesanstır. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren kadınları güncellenmiş ve başarmış; Mem ü Zin ve Derweşe Evdi aşkıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öcalan'dan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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