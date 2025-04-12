Öcalan İçin Barış Umudu - Son Dakika
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Öcalan İçin Barış Umudu

Pervin Buldan, sürecin Haziran sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

12.04.2025 22:14
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(ANKARA) - DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor" dedi.

Buldan, İtalya'nın başkenti Roma'da, farklı ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcının destek verdiği " Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

Buldan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ziyaret edilecek, bir görüşmemiz olacak. Ardından muhtemelen İmralı Adası'nda Sayın Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu Sayın Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle. Dolayısıyla yapılan görüşmelerin ve çalışmaların Avrupa'nın tüm ülkelerinde buna verilen desteğin büyük katkısı olacaktır. Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda. Tüm bunlarla birlikte, Avrupa ülkelerinden de beklentilerimiz çoktur. Verilecek destek kıymetlidir, barışa katkı sağlar. Çünkü Türkiye'de Kürt halkı ve Türk halkının ortak yaşayacağı bir zemin yaratılıyor.  Barışın kaybedeni olmayacağını hepimiz biliyoruz, ama barışın kazananı herkes olacaktır.

"Üç yıl devam eden süreçte anneler ağlamadı, ne zaman ki ara verildi insanlar toprağın altına girdi"

2015'te üç yıl bu süreç devam etti. Bu üç yıl büyük bir kazanımdı. Çünkü bu üç yıl içinde hiç kimse hayatını kaybetmedi, anneler ağlamadı, kimse gözyaşı dökmedi, gencecik fidanlar toprağın altına girmedi. Ama ne zaman ki ara verildi, yeniden çatışmalı süreç başladı, ölümler oldu, çocuklarımız öldü, yakınlarımız öldü, insanlar toprağın altına girdi. Bu süreci başarıya ulaştırmak hepimizin elinde. Söylemlerimizle, yapacağımız etkinliklerle, kampanyalarla sürece destek vermekle hepimiz süreçte destek sunabiliriz.

Narin cinayeti iki görüşmede de gündem oldu. Demokratik toplumun çocuk cinayetleri başta olmak üzere, kadın katliamlarının önüne geçeceğinin vurgusunu önemle yaptı. Bu tür zihniyetlerle savaşılması gerektiğini söyledi. Asıl savaşılması gerekenin, çocuk katliamlarını işleyen, kadın cinayetlerini işleyen zihniyetlerle yapılması gerektiğini belirtti. Bunu da demokratik toplumculukla bu zihniyeti ortadan kaldırabileceğimizi ve bizlerin de bu konuda hızlıca çalışma yapmamız gerektiğini söyler. Bütün bunları, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile tüm kamuoyuna ifade eder. Kısacası hepimiz umutluyuz, hepimiz barışa daha yakınız. Sayın Öcalan diyor ki, 'Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.' Dolayısıyla biz de Sayın Öcalan'ın arkasındayız, ya barış ya barış diyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öcalan İçin Barış Umudu - Son Dakika

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