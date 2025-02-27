Öcalan'ın Çağrısının Dış Basındaki Yansımaları: Orta Doğu Bölgesindeki Dengeleri Değiştirecek Bir Gelişme

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(ANKARA) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı dış basında da büyük ilgi gördü. Dünya basınında yer alan haberlerde, Öcalan'ın çağrısı "tarihi bir an" olarak tanımlanırken, "Orta Doğu bölgesindeki dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak" nitelendirildi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağırısı ifadeleri dış basında büyük ilgi gördü.

Dünya basınında yer alan haberlerde, Öcalan'ın çağrısı "tarihi bir adım" olarak nitelendirilirken, İngiltere merkezli The Guardian PKK'nın feshedilmesinin Orta Doğu bölgesindeki dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak yorumlandı. ANKA Haber Ajansı, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya basınından, Öcalan'ın çağrısına ilişkin yorumları derledi.

The Guardian: Öcalan'ın cağrısının SDG için yansımaları olacak

İngiltere merkezil The Guardian gazetesi şu ifadeleri Öcalan'ın çağrısına ilişkin haberinde şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin uzak bir adasında hapsedilmiş olan yaşlı Kürt militan lideri, gruba (PKK'ya) silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunarak, kırk yıllık gerilla savaşı, saldırılar ve misillemelerin ardından; Türkiye ile kırılgan bir barışın başlangıcına işaret etti...

Öcalan'ın mesajı, Kürt güçlerinin önemli bir bölgeyi kontrol ettiği Suriye başta olmak üzere, İran ve Irak dahil olmak üzere tüm Orta Doğu'da geniş yankı uyandıracak. Öcalan'ın mesajı, özellikle ABD destekli ve IŞİD'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) gibi PKK ile bağlantılı olan Kuzeydoğu Suriye ve Kuzey Irak'taki Kürt silahlı gruplar arasında da yankı uyandıracak. SDG, Suriye'nin doğusundaki iki büyük şehir de dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi kontrol ediyor."

CNN: "Türkiye'ye karşı ile elli yıllık ayaklanmayı sona erdirebilir"

ABD merkezli CNN'in haberinde Öcalan'ın çağrısı, "Kürt militan lideri Abdullah Öcalan, Kürdistan İşçi Partisi'ndeki (PKK terör örgütü) takipçilerinden silah bırakmalarını ve örgütü feshetmelerini isteyerek Türkiye ile on binlerce insanın hayatına mal olan onlarca yıllık çatışmayı sona erdirebilecek bir çağrıda bulundu" şeklinde aktarıldı.

The New York Times: Kürt gerilla hareketinin hapisteki lideri, savaşçılarına silah bırakma çağrısında bulundu.

ABD merkezli The New York Times, çağrının sınır ötesi yansımaları olacağı yorumunda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"'Kürdistan İşçi Partisi (PKK terör örgütü), Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Örgütün lideri Abdullah Öcalan, cezaevinde kendisini ziyaret eden Türkiye'nin ana Kürt yanlısı siyasi partisinin üyeleri tarafından bir basın toplantısında okunan yazılı bir açıklamayla bu çağrıyı yaptı.

Öcalan, PKK'nin silah bırakması gerektiğini belirterek, örgütün 'ömür süresini tamamladığını' ve feshedilmesi gerektiğini ifade etti. Öcalan'ın tarihi mesajı, 40 yılı aşkın süredir, 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmanın nihayet sona erebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Aynı zamanda, Öcalan'ın Türkiye ve Irak'taki PKK üyeleri ile Suriye ve İran'daki bağlantılı Kürt milisler üzerindeki derin etkisi göz önüne alındığında, bu çağrının sınır ötesinde de yankı uyandırması bekleniyor."

DW: Hapisteki militan lider Abdullah Öcalan, Kürdistan İşçi Partisi'ni (PKK terör örgütü) feshetme çağrısında bulundu.

Almanya merkezli DW Öcalan'ın çağrısına ilişkin haberinde şu görüşler yer aldı:

"PKK Liderinin mesajı, Türkiye'nin sol görüşlü, Kürt yanlısı Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) üst düzey üyelerle yaptığı görüşmenin ardından iletildi. Öcalan, yeni bir 'barış dönemi' ve 'demokratik bir toplum' çağrısında bulundu.

Bugün yapılan açıklama, aşırı sağcı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olan Devlet Bahçeli'nin, Ekim ayında Öcalan'a şartlı tahliye imkanı sunulabileceğini öne sürmesinin ardından geldi. Bahçeli, PKK'nın şiddeti reddedip kendini feshetmesi durumunda böyle bir adımın atılabileceğini belirtmişti. Öcalan, Aralık ayından bu yana DEM milletvekilleri tarafından iki kez ziyaret edildi. Kürtler, Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturuyor ve aynı zamanda Suriye, Irak ve İran'da da önemli bir nüfusa sahipler."

Yedioth Ahronoth: Tarihi adım - PKK bu çağrıya uyacak mı?

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth, çağrıyı seçim aritmetiği ile ilişkilendirdiği haberinde şu ifadelere yer verdi:

"1999'dan bu yana İstanbul açıklarındaki bir adada neredeyse tamamen tecrit altında tutulan Abdullah Öcalan, kurucusu olduğu PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm silahlı grupların silah bırakması çağrısında bulundu. 1984'te başlayan isyandan bu yana Türkiye ile çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. En büyük soru ise şu: PKK üyeleri bu çağrıya uyacak mı? Arka planda ise Erdoğan'ın iktidarını uzatacak yeni bir anayasa onaylatma çabası bulunuyor.

Öcalan'ın bu çağrısı, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmaların sona ermesi için bir yol açabilir."

Alarabiya: Öcalan'ın çağrısıyeni bir döneme giren komşu Suriye için de önemli sonuçlar doğurabilir

Suudi Arabistan merkezli Alarabiya, çağrının Suriye'deki olası yansımalarına dikkati çekti:

"Türkiye'de cezaevinde bulunan militan lider Abdullah Öcalan, Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK terör örgütü) silah bırakma çağrısında bulundu. Bu adım, örgütün Ankara ile 40 yıllık çatışmasını sona erdirebilir ve bölge için geniş çaplı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir.

PKK'nın 1984 yılında Kürtlere bir vatan kurma hedefiyle başlattığı mücadelede bugüne kadar 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak örgüt, zamanla ayrılıkçı hedeflerinden uzaklaşarak Türkiye'nin güneydoğusunda daha fazla özerklik ve Kürtlere yönelik daha geniş haklar talep etmeye yöneldi.

Öcalan'ın çağrısı, PKK'nin üslerinin bulunduğu büyük petrol ihracatçısı Kuzey Irak ve 13 yıllık iç savaşın ardından aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesiyle yeni bir döneme giren komşu Suriye için de önemli sonuçlar doğurabilir.

Türkiye ile PKK arasındaki barış süreci on yıl önce çökmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir müttefiki, dört ay önce Öcalan'dan böyle bir adım atmasını önermişti."