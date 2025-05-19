Ödemiş’te 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Ödemiş Saraçoğlu Stadında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Sibel Coşkun yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığını hatırlattı.
Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden alkış aldı.
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