Ödemiş\'te Cinayet Davası Süregeldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar'ın cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.

Ödemiş 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Olgun Gacar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, aile yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve hakkındaki iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen sanık Gacar, "Bu konuşmaların geçtiği gün tartıştık. Telefonla o beni aradı, ben onu aramadım. Evli olduğumu, eşimi aramamasını söyledim. Babasına da söyledim, 'Bu kız başıma bela olacak' dedim." ifadesini kullandı.

Fatma Kara ailesinin avukatı Aslı Ağar, Kara tarafından 4 Aralık 2024 tarihinde kaydedildiği belirtilen ve taraflar arasında geçen tehdit ve hakaret içerikli 6 dakikalık telefon görüşmesine ait ses kaydını mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme, ses kaydının dinlenilmesine karar verdi.

Dinlenilen kayıtta sanık Gacar'ın Kara'ya yönelik, "Bak, senin kardeşinin de kafasını keserim, senin de kafanı keserim." şeklindeki ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

Kayıt mahkeme tarafından dosyaya alındı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Kara'nın arkadaşı Duygu B, olay günü Fatma Kara ile evde bulunduğunu belirterek, "Olgun Gacar aradığı sırada Fatma, görüşmeyi kaydetmeye karar verdi. Telefonda tehdit ve hakaret içerikli konuşmalar yaşandı. Ben de o sırada evdeydim. Gacar, Fatma Kara'yı telefonda tehdit ediyordu." dedi.

Mahkemenin, dinletilen konuşmaların kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine sanık Gacar, "Bu konuşmalar bana ait değil. Fatma Kara'ya tehdit ve hakarette bulunmadım." diye konuştu.

Söz verilen Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Kızım adeta işkenceyle öldürüldü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Gacar'ın tanıklarının dinlenilmesi için duruşmayı 18 Haziran 2025 tarihine erteledi.

Olay

Ödemiş ilçesinde mart ayında eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen Fatma Kara, hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Olgun Gacar, tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce Gacar hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmıştı.

Sanığın Kara'yı öldürmesine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.