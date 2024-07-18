Ödemiş'te Kadın Cinayeti Davasında Mütalaanın Açıklanması - Son Dakika
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Ödemiş'te Kadın Cinayeti Davasında Mütalaanın Açıklanması

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Vasfiye Emekdar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu olan Vedat Emekdar'ın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

18.07.2024 14:01
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın (57) tutuklu eşi Vedat Emekdar'ın (59) yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Emekdar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında gelen raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Emekdar, cinayetten pişman olduğunu ve verilecek cezaya razı olduğunu söyledi. Sanık avukatı, esas hakkında savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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