Ödemiş'te Motor Şase Numarası Sahteciliği

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde araç motorlarının şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren 2 şüpheli "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçedeki bir oto tamir servisinde çevre il ve ilçelerden temin ettikleri otomobil ve kamyonet motorlarının şase numaralarını kazıyarak değiştirdikleri ve piyasaya sürdükleri belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu iş yerine baskın düzenlendi.

Aramalarda 5 şase numarası kazınmış araç motoru, 9 şase numarası takılmış araç motoru ve 1 hacizli yakalamalı, motoru sökülmüş vaziyette olan araç ele geçirildi.

Polis ekiplerince 2 şüpheli "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı.