Ödemiş'te Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk ve Hürriyet caddelerinde su birikintileri oluştu.

Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar da güçlük yaşadı. Motosikletle yolda kalan bir kadın sürücüye, çevredeki öğrenciler yardım etti.

Sanayi Sitesi 38. Sokak'ta yağış nedeniyle çukurlar oluştu. İZSU ekipleri, çukurları doldurmak için sokağı araç trafiğine kapattı.

Hürriyet Caddesi esnafından Ertuğrul Çitil, yollarda su birikmesi nedeniyle insanların yürüyemediğini belirterek, altyapının güçlendirilmesini talep etti.