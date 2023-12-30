İzmir\'in Ödemiş ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Avcı'nın (76) kullandığı 35 LV 415 plakalı traktör, Köseler Mahallesi Göksu mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.