İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bülent K. (30) yönetimindeki 35 ZOA 01 plakalı motosiklet, Artıcak Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Ersan Ç'nin kullandığı 45 ZV 514 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bülent K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Traktörün sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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