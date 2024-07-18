Ödemiş'te Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri ilçede yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen H.U. ile E.G'nin ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 5 tabanca, 2 tüfek ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.