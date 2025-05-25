Odun Kırarak 80 Bin TL Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Odun Kırarak 80 Bin TL Kazanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
25.05.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Odun Kırarak 80 Bin TL Kazanıyor
Haber Videosu

49 yaşındaki Paşa Yıldız, odun kırarak aylık 80 bin TL kazanıyor ve spor yaparak zinde kalıyor.

Odun kırma performansıyla şaşırtıyor

Odun kırarak aylık 80 bin TL'nin üzerinde para kazanıyor

Kırdığı odunlar sayesinde hem zinde kaldığını hem de stres attığını belirten 49 yaşındaki Paşa Yıldız, performansıyla gençlere taş çıkartıyor

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde küçük yaşlardan beri odun kıran 49 yaşındaki Paşa Yıldız, gösterdiği performansla gençlere taş çıkartırken fırınlara odun kırarak aylık 80 bin TL üzerinde para kazanıyor. Küçük yaştan beri odun kırdığını belirten Yıldız, bu sayede zinde kaldığını hem de stres attığını belirtiyor.

Çay fabrikasında mevsimlik olarak çalıştığını kışın ise odun kırarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade eden Yıldız, "Kazancım ağacın tonuna göre değişiyor. Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık 80 bin TL'yi buluyor" dedi.

Zinde olduğu zaman günde üç ton odunu kırdığını belirten Yıldız beslenmenin önemine işaret ederek "İyi beslenmek önemli. Sabahları bal, muz, proteini yüksek gıdalarla beslenirim. Bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yerim" diye konuştu.

Küçük yaşlardan beri odun kırdığını belirten Yıldız, "49 yaşındayım. Ufak yaşlardan beri bu işi yapıyordum ancak bir ara bıraktım 4-5 sene sonra yine başladım. Bu iş ağır bir iş ama kafam rahat olduğu için bana kolay geliyor. Bu sayede hem sporumu yapıyorum. Hem stres atıyorum hem zinde kalıyorum hem de sağlıklı yaşıyorum. Zinde olduğum zaman günde 3 tona yakın odun kırıyorum. Şu an burada 25 tona yakın odun var bunları 12 günde bitirdim. Ayda 60-70 tonu buluyor. Şu ana kadar kırdığım odun bin tonu geçmiştir. Sadece buradaki değil ekmek fırınları olsun sobalık odun kırdığım yerler var. Bu iş genelde kışın oluyor. Arkadaşlar beni arıyor ancak hemen gidemiyorum çünkü birinin işini bitirmeden diğerine gitmek istemiyorum. İşimi bitirip öyle gidiyorum" dedi.

Aylık kazancının 80 bin TL'yi bulduğunu belirten Yıldız, "Kazancım ağacın tonuna göre değişiyor. Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık olarak 80 bin TL'yi buluyor. Bu işi yapana pek rastlamadım, bir kişi olabilir. Zor iş olduğu için bu işi seçmek istemiyorlar halbuki ağır iş olsa da spor yaparak zinde kalıyorsun. Bu tür bir yarışma olsa, hemen giderim. Zinde kalmamın sebebi bu: Akşama kadar eğilip kalkıp odun atıyorum. Bu da bana iyi geliyor. Arsin, Sürmene, Of tarafından bile arıyorlar oluyor. Bu işi yaptığımı bildikleri için beni arıyorlar" şeklinde konuştu.

Bu iş için beslenmenin önemine işaret eden Yıldız, "Evliyim, iki kız çocuğum var. Biri üniversiteye diğeri lise bire gidiyor. Çocuklarımı kışın odun işiyle çalışarak yazın ise ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışarak okutuyorum. Bu işi yaparken beynim yorulmuyor, vücudum yoruluyor. İyi beslenmek önemli. Sabahları bal, muz, proteini yüksek şeylerle beslenirim. Bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi, Güncel, Araklı, Yaşam, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odun Kırarak 80 Bin TL Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

10:36
Online alışverişte yeni dönem İade kargo ücretini satıcı ödeyecek
Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek
09:09
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
08:45
AK Parti MKYK’sı toplanıyor Gözler Erdoğan’ın vereceği mesajda
AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 11:31:44. #7.13#
SON DAKİKA: Odun Kırarak 80 Bin TL Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.