Oğlak Ahırda Salıncak Keyfi Yaşadı

Oğlağın ahırda salınacak keyfi kamerada

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir oğlak, zincirle tavana bağlı yemliğin üzerinde sallanarak adeta salıncak keyfi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi'nde yaşayan Mesut Ceyhan, gece saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için ahıra gitti. Ceyhan, ahırda bir oğlağın zincirle tavana bağlı yemliğin üzerinde sallandığını gördü. O anları cep telefonuyla kaydeden Ceyhan, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlağın salıncakta sallanır gibi hareket ettiği görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.