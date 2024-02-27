Oğlu 100 lirayı, 100 bin lira anlayınca olanlar oldu
Giresunlu fındık tüccarı kendisinden 100 lira isteyen şahsa para çıkartması için oğluna "100 lira gönder" dedi, oğlu 100 lirayı 100 bin lira olarak havale etti
Amasya'daki engelli şahıs hesabına gelen 100 bin liradan 100 lirasını alarak geri kalan parayı iade etti
GİRESUN - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan engelli vatandaşa 100 lira yerine 100 bin lira gönderen Giresunlu Hasan Himtaş yaşadığı o yanlışlığın hikayesini anlattı.
Giresunlu iş insanı Hasan Himtaş, Düzce'ye seyahat ederken dinlenme tesislerinde otostop çeken Ahmet Alkan ile tanıştı. Telefonunu verdiği Ahmet Alkan bir gün kendisini arayarak 100 lira borç istedi. Ancak Himtaş'tan 100 lira yerine yanlışlıkla 100 bin lira kendisine havale geldi. Hesabında 100 lira beklerken, 100 bin lira geldiğini fark eden Ahmet Alkan, paranın içerisinden 100 lira alarak geri kalan parayı işadamı Hasan Alkan'a iade ederken, konu da basına yansıdı.
Yanlışlıkla gönderdiği paranın iade edilmesinden duyduğu memnuniyetti anlatan iş insanı Giresunlu Hasan Himtaş, "Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık ticareti yapıyorum bu yüzden de aldığımız, yaptığımız havaleler yüklü miktarda oluyor. Her hesabı iyi yapmak zorundayız ancak bu defa yanlışlıkla gönderdiğimiz havale iyi niyetle gönderdiğimiz için geri dönüp bizi buldu. Parayı gönderdiğimiz engelli vatandaş Ahmet Alkan ile bir seyahat sırasında tanışmıştık. Ben Düzce tarafına seyahat ederken Merzifon'da mola vermiştim. Daha önce tanımadığım Ahmet Alkan yanımıza gelerek kendisini Osmancık'a kadar götürmemizi istedi. Biz de yolumuzun üzeri olduğu için birlikte seyahat ederken tanıştık. Giresun'da ortak tanıdığımız arkadaşlar da çıktı. Bir süre sonra beni arayıp 100 lira para istedi. Ben de benim çocuğu arayarak arkadaşın hesabına 100 lira göndermesini istedim. Ancak benim oğlan 100 lirayı 100 bin lira anlayarak 100 bin lira havale etmiş. Bunu fark eden Ahmet Alkan'da beni arayarak fazla para gönderdiğimizi söyleyince fark ettik. Zaten iyi insan olduğunu anlamıştık, böylelikle de görmüş olduk. İnşallah kendisini Bulancak ilçemize de davet ettim burada misafir edeceğiz" dedi.
Hasan Himtaş, kendisine parayı iade eden Ahmet Alkan ile telefonda görüntülü görüşerek tekrar kendisine teşekkür etti.
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