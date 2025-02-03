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Oğlunun Acısıyla Yaşayan Anne

Oğlunun Acısıyla Yaşayan Anne

Sabahat Özkaya, depremler sonucu kaybettiği oğlu Emre'nin doğum gününü unutamıyor.

03.02.2025 11:48
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğlunu doğum gününde kaybeden anne Sabahat Özkaya, evladının acısıyla yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Emre Günay ve 7 ay önce evlendiği Özge Karaoğlan Günay'ın yaşadığı Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Belediye Kooperatif Evleri Sitesi yıkıldı.

Enkaz altında kalan çiftin cansız bedenlerine ekiplerin çalışması sonucu depremin 7'nci gününde ulaşıldı.

Evladını doğum günü olan 6 Şubat'ta kaybetmenin derin acısını yaşayan 62 yaşındaki Sabahat Özkaya, oğlu ve gelininin yasını tutuyor.

"Emre'yi kaybetmenin acısı yüreğimi dağlıyor"

Özkaya, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'ün kendisi için çok daha büyük bir felakete dönüştüğünü söyledi.

Deprem günü oğlunun yaşadığı binaya gittiğinde enkazla karşılaştığını anlatan Özkaya, "Oğlum ve gelinim 13 katlı binanın altıncı katında oturuyordu. Binanın yıkıldığını gördüğümde her şeyin bittiği andı zaten. Tarifi yok, korkular, belirsizlikler yaşadım. Enkazda yedi gün bekledim." diye konuştu.

Anne Özkaya, evladı ve gelininin kaybıyla tarifi olmayan acılar yaşadığını belirtti.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen toparlanamadığını vurgulayan anne Özkaya, "Emre 7 aylık evliydi. Çok güzel bir evlilikleri vardı. Emre harika bir evlattı, ablalarına harika bir kardeşti. O her şeyimizdi bizim, hayat doluydu. Her annenin arzu ettiği bir evlat büyüttüğüme inanıyorum. Tarifi olmayan büyük acılar yaşadık ve Emre'yi kaybetmenin acısı halen ilk günkü gibi yüreğimi dağlıyor. Paramparçayım, tamamen dağıldım, yok oldum." ifadelerini kullandı.

"6 Şubat benim en mutlu günümdü"

Özkaya, oğlunun doğum günü olan 6 Şubat'ın artık kendisi için tarifsiz bir acıya dönüştüğünü dile getirdi.

Depremden önce oğlunun doğum gününü kutlamak için hazırlık yaptığını kaydeden anne Özkaya, şunları söyledi:

"6 Şubat 1996'daki sevincim 6 Şubat 2023'te hüzne döndü. Emre'nin sesi, kokusu olmadan yaşayamıyorum. Adı konmayan bir acı bu. 6 Şubat benim en mutlu günümdü. 6 Şubat'ı dört gözle beklerdim. Emre'nin doğum günü kutlamak, ona sarılmak ve onu koklamak için ama 6 Şubat 2023'ten sonra hiçbir anlamı kalmadı. Benim için çok büyük bir felaket."

Kaynak: AA

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