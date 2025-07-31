OGM'den Yanlış Habere Yanıtlama

OGM'DEN 'PARAYI VERDİN UÇAK NEREDE' BAŞLIKLI HABERE YALANLAMA

OGM, bir gazetede yayımlanan 'Parayı Verdin Uçak Nerede' başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu haberde, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla mücadelede kullandığı hava araçlarına ilişkin olarak, Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) üzerinden yapılan ödemelere rağmen envantere herhangi bir ekipmanın girmediği, bu kaynağın akıbetinin belirsiz olduğu ve bu durumun Sayıştay denetimlerinde ortaya çıktığı iddia edilmiştir. Haberde yer verilen bu iddialar tamamen asılsız, yanıltıcı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik niteliktedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Helikopter ve Uçak Alım Projesi' kapsamında, 2012 - 2025 yılları arasında SSDF'ye yaklaşık 370 milyon Amerikan doları ve 426 milyon Türk lirası kaynak aktarılmıştır. Bu kaynak ile; 12 uçak, 9 helikopter, 10 insansız hava aracı (İHA) tedarik edilmiştir" denildi.

'FON BÜNYESİNDE HALEN 52 MİLYON DOLARLIK BAKİYE BULUNMAKTA'

8 uçak ve 8 helikopterin tedarik sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bugüne kadar kullanılan kaynak yaklaşık 318 milyon dolar ve 426 milyon Türk lirası olup, fon bünyesinde halen 52 milyon dolarlık kullanılabilir bakiye bulunmaktadır. Haberde çarpıtılarak sunulan Sayıştay 2023 yılı denetim raporunda ise yalnızca, 2012 - 2022 dönemine ait SSDF'ye aktarılan tutarların muhasebeleştirilmesinde teknik bir sınıflandırma düzeltmesi önerilmiştir. Raporda, bu tutarların '630 Gider' hesabı yerine '239 Diğer Kurum Alacakları' hesabında izlenmesi gerektiği belirtilmiş; önerilen düzeltme ilgili birimimizce yerine getirilmiştir. Raporda herhangi bir kamu zararına, usulsüzlüğe ya da envantere ekipman girmediğine ilişkin bir tespit bulunmamaktadır. Haberde, teknik muhasebe önerileri bağlamından koparılarak kamu zararı gibi sunulmuş; bu yolla kurumumuzun ve yangınla mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan personelimizin itibarı zedelenmeye çalışılmıştır" ifadelerine yer verildi.