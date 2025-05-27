OGM ve THY'den Ağaçlandırma Protokolü - Son Dakika
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OGM ve THY'den Ağaçlandırma Protokolü

OGM ve THY\'den Ağaçlandırma Protokolü
27.05.2025 12:34
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OGM ile THY, karbon yutak alanları ve çevre farkındalığı için protokol imzaladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlama hedefiyle "Ağaçlandırma ve Ormancılık Faaliyetleri Marka İşbirliği Protokolü"ne imza atıldı.

Protokol imza töreni, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katılımıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Protokolle, Türkiye'nin orman varlığının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi amaçlanıyor.

Karacabey, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporunda, Türkiye'nin orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında dünyada 6'ncı, Avrupa'da ilk sırada olduğunu anımsatan Karacabey, "En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında da dünyada 4'üncü, yine Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz." dedi.

Karacabey, orman alanlarının artırılmasının yanı sıra korunması, bakımlarının yapılması ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Bu çalışmalarda kendilerine destekler de yapıldığını vurgulayan Karacabey, bunlardan birinin de THY ile imzaladıkları protokol olduğunu dile getirdi.

"Yaşanabilir dünyaya katkı sunacak"

Karacabey, daha önce de THY ile ağaçlandırma çalışmaları konusunda işbirliği yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün yeni bir protokolü inşallah hayata geçirmiş olacağız. Protokol çerçevesinde dikilecek her bir fidanın, en başta temiz havanın kaynağı olan ormanlara bir damla daha katkı sunacağına, çevre kirliliğinin de dünya gündeminde olduğu bu dönemde tutacağı karbonla daha yaşanabilir dünya hedefi doğrultusunda çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu protokolün hayırlı, verimli, bereketli olmasını diliyorum."

"İşbirliğiyle farkındalık oluşacak"

Ekşi de THY'nin büyüme sürecinde olduğunu ifade ederek, şirketin bugün 482 uçakla son 20 yılda 8 kat büyüdüğü bilgisini verdi.

Dünyada uçak filosu sayısında 9'uncu sırada olduklarını aktaran Ekşi, "İnşallah bu zirve yolculuğumuzda, 2033'te 813 uçağımızla ilk üç hava yolundan birisi olacağız." dedi.

Ekşi, emisyon oranını ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde azaltma yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Mevcut operasyonumuzda yakıt verimliliği sağlayarak 80 bin ton yakıt tasarrufu sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de karbon yutak alanı oluşturabilecek, emisyon azaltımı ve dengelemeye katkı sağlayacak çalışmanın söz konusu protokolle ete kemiğe büründüğüne dikkati çeken Ekşi, "Şöyle bir hayalim var, beraber ormanlaştıracağımız bu yer belki THY'nin logosunun uzaydan görülebileceği şekilde simgeleştirildiği bir yer olabilir. İnşallah bu işbirliğiyle hem farkındalık oluşacak hem de THY'nin global imajına katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karacabey ve Ekşi protokolü imzaladılar.

Kaynak: AA

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