Öğrenci Ölümünde Öğretmene Dava

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan öğretmenin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Banu Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın annesi Eda ve babası Yakup Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Banu Kaya, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Öyle bir şey olduğu için çok üzgünüm." dedi.

Eda ve Yakup Arslan çifti ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savcı, mütalaasında, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tekrar söz verilen sanık Kaya, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Ben de o ailenin yerinde olabilirdim. Zor, her iki taraf için de. Çocuklarım okuyor, bana ihtiyaçları var. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2 Eylül'de, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.