Öğrenciler Bir Günde Kampüste 10 Römork Çöp Topladı - Son Dakika
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Öğrenciler Bir Günde Kampüste 10 Römork Çöp Topladı

Atatürk Üniversitesi, 'Temiz Akademi Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bir günde kampüs içinde 10 römork çöp topladı. Toplumsal Duyarlılık Projesi olan 'Temiz Akademi Projesi' ile çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen öğrenciler, atık toplama etkinliğiyle önemli bir mesaj verdi. Etkinlikte, öğrencilerin sosyal, kültürel ve çevresel bilinçlerini geliştirmeleri amaçlandı.

01.06.2024 22:22
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Öğrenciler bir günde kampüste 10 römork çöp topladı

"Temiz Akademi Projesi" çerçevesinde kolları sıvadılar

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi yaptıkları bir etkinlikte temiz çevre duyarlılığında farkındalık oluşturmak istedi ve bir günde kampüs içinde 10 römork çöp topladı.

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Anadolu Kültür-Sanat Kulübü'nün Toplumsal Duyarlılık Projesi olan "Temiz Akademi Projesi" çerçevesinde, üniversite kampüsünde "Atık Toplama Etkinliği"ne katılan öğrenciler hem şaşırdılar hem de çevre temizliği anlamında önemli mesajlar verdi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Özden Erdoğan "Anadolu Kültür ve Sanat Öğrenci Kulübü'nün atık toplama etkinliğine katıldık. Bizim öğrencilerimiz için sadece akademik başarı beklentimiz yok. Öğrencilerimizin hem sosyal hem kültürel hem de sportif olarak kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bugün yaptığımız Bu etkinlikte de öğrencilerimizin hem kaynaşması hem sosyalleşmesi hem çevresel anlamda bilinç sahibi olmalarını hedefledik. Bu yüzden bu etkinliği düzenledik. Biz ormanlık alanda daha çok çalıştık. Kağıt atık vardı ve daha çok şişe vardı. Onları çok topladık. Plastik atımı da çok fazlaydı. Şu an 10 römork neredeyse çöp toplandı. Daha temiz daha sağlıklı yeşil bir akademi öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini istiyoruz. Keşke bizim bu etkinliğimize katılıp o attıkları çöplerin nerelere gittiğini fark etselerdi. Emin olun şey bu kadar rahat davranmazlardı." dedi.

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Bir Günde Kampüste 10 Römork Çöp Topladı - Son Dakika

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