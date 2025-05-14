Öğrenciler Çilek ve Salep Hasadında

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çilek ve salep hasadına birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Kırcagedre ve Kargınkürü mahallelerinde üreticileri alternatif ürünlere teşvik etmek amacıyla yetiştirilen çilek ve salep hasadı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'nın yanı sıra Cumhuriyet İlk Okulu 1. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrenciler ile katılımcılar İsmail Cemil Önder'in bahçesinde çilek hasadı, Ayla-Tayfun Eren çiftinin bahçesinde ise salep hasadı yaptı.

Kaymakam Yakuta, bölgenin verimli topraklarının getirisi yüksek alternatif ürünler için de elverişli olduğunu, üreticilerin bu yönde destekleneceğini söyledi.