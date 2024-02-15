Öğrenciler Dans Ederek Derse Giriyor

Önce oynuyorlar sonra derse giriyorlar
Sınıf öğretmeni Şule Yüksel öğrencilere dans ettirdikten sonra derse alıyor
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri kültür fizik etkinliği ile okullarına oynayarak giriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin güne neşeli, dinç ve zinde başlaması için başlatılan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" Projesi kapsamında Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda okul girişinde kültür fizik hareketleri yapılıyor. Sınıf öğretmeni Şule Yüksel tarafından yöresel türküler eşliğinde hareketleri yapan öğrenciler, eğlenceli zaman geçiriyor. Etkinlik hakkında bilgiler veren Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şule Yüksel, "Bu yaptığımız çalışma Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim kurumlarında çocuklarımızın ders öncesinde daha sağlıklı yaşam becerileri kazanmaları amacıyla planlanmış olan kültür fizik etkinliği. Bizde okulumuz olarak öğretmenler kurulu kararımızla bu etkinliği hayata geçirme kararı aldık ve komisyon oluşturduk. Bu komisyonda benimle birlikte öğretmen arkadaşlarımız her gün düzenli olarak sabah okul girişlerinde, hava şartları soğuk olursa diğer derslerde veya öğle arasında 3-5 dakikalık bir kültür fizik etkinliği yapıyoruz. Bende çocuklarımızın dikkatini çekmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla bu etkinliğini müzikle birlikte uyguluyorum. Yöresel müziklerimizi kullanmaya özen gösteriyorum. Çocuklarımızın da bu istikamette bilgi edinmelerini, okulu sevmelerini, heyecan dolu bir şekilde derslere girmelerini sağlamak için yapıyoruz" dedi.
"Çocuklarımızın derslerdeki başarısında artış gözlemledik"
Yüksel, etkinliklere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, etkinlikler ile öğrencilerin başarısında da artış olduğunu kaydetti. Yüksel, "Bu kadar ilgiyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Bu benim hayatımın bir parçası. Öğretmenlik kariyerimin dışında aynı zamanda halk oyunları ilgileniyorum. 24 yıldır öğretmenim. Bu süreç içerisinde öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için projeler yürüttük. Bunu da kültür fizik etkinliği ile birleştirerek çocuklarımıza yansıtmak istedik. Normalde sosyal medya hesabımdan bu tarz faaliyetleri tanıtıyorum. Bu etkinliği çocuklarımızın da coşkulu bir şekilde yerine getirmesi dikkat çekti. Bu da bizi mutlu etti. Çocuklarımıza da güzel bir şekilde yansıdı. Her onlarda bugün ki etkinliğimizde ne olacak diye her gün heyecanla bekliyorlar. Hem müzikleri değiştiriyorum hem de hareketleri değiştiriyorum. Her güne ayrı bir hareketle başlamış olmak onları da heyecanlandırıyor ve mutlu oluyorlar. Bu etkinlikler ile öğrencilerimizin derslerindeki başarısında bir artış gözlemliyoruz. Çünkü çocuk kendini zihinsel olarak iyi hissedince bu başarı derslere de yansıyor. Sporun, müziğin ve sanatın eğitime olan katkısı gerçekten tartışılmaz. Bunu da çocuklara yansıttığımız zaman her şeyden önce okulu daha çok seviyorlar. Bizler öğretmenler olarak ilk hedefimiz bu. Onların okula mutlu gelmesini sağlamak. Bu tarz etkinliklerde buna ulaşmamızda bizde yol gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler çok mutlu
2'inci sınıf öğrencisi Semiha, öğretmenlerinin yaptığı etkinliklerden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Derslerimizi çok iyi anlıyoruz. Hem spor yapmış oluyoruz hem de derslere daha iyi giriyoruz" derken, Binnur Naz Demirkıran da, çok eğlendiklerini söyleyerek, "Öğretmenimiz bizi çok eğlendiriyor. Derslerimizde çok iyi. Derslerde de çok eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi de çok seviyoruz" şeklinde konuştu.
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