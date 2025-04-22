Öğrenciler Eren Üner için eylem yaptı - Son Dakika
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Öğrenciler Eren Üner için eylem yaptı

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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, gözaltı kararını protesto ederek Eren Üner'in özgürlüğünü savundu.

22.04.2025 15:21
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Saraçhane eylemleri sırasında görevli polislerin bazı sosyal medya paylaşımlarını yeniden yayımlaması nedeniyle gözaltına alındığında kötü muameleye uğradığını dile getiren tarih bölümü öğrencisi Eren Üner hakkındaki yeni gözaltı kararını protesto ettiler. Üniversite ana kapısı önünde okunan basın açıklamasında, "Eren Üner baskıcı rejimin tahakküm politikalarının hedefi olmuştur" denildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, tarih bölümü öğrencisi Eren Üner'e yönelik yeni gözaltı kararını üniversitenin ana kapısı önünde protesto ettiler.

Çok sayıda öğrencinin destek verdiği protesto sırasında polis de güvenlik önlemi aldı.

Öğrenciler, "Eren Üner yalnız değildir" ve "Yaşasın öğrenci dayanışması" sloganları attılar.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Salih Bektaş, "19 Mart'tan bu yana İstanbul Üniversitesinde yürüttükleri haklı ve meşru mücadelenin devam ettiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne dek ortaya koyduğumuz her türlü haklı ve meşru mücadele devlet şiddetiyle karşılanmış, yüzlerce arkadaşımız işkenceyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Gözaltı esnasında da süreç boyu olduğu gibi psikolojik ve fiziksel işkenceyle irademiz kırılmaya çalışılmıştır. Kadın ve LGBTİ+lar başta olmak üzere birçok arkadaşımız çıplak arama işkencesine, şiddet ve tacize uğramıştır. Bu mücadelede bizimle birlikte omuz omuza yürüyen tarih bölümünden arkadaşımız Eren Üner de baskıcı rejimin tahakküm politikalarının hedefi olmuştur. Yüzlerce arkadaşımız gibi tutuklanmış, her türlü cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Eren'in gözaltında yaşadığı işkence, süreç boyunca devletin ortaya koyduğu tutumu özetler niteliktedir. Eren Üner gördüğü işkenceye rağmen yılmamış, tahliyesinin ardından yaşadıklarını sosyal medya üzerinden bizlerle paylaşmıştır. Eren'in sesi, sadece yaşadığı baskının değil, aynı zamanda öğrencilerin örgütlü ve kararlı mücadelesinin de bir parçasıdır. O ses, bize umudu, dayanışmayı ve vazgeçmemeyi hatırlatmaktadır. Ancak bu sesi susturmak isteyenler, 21 Nisan tarihinde Eren hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarmıştır. Bu karar yalnızca Eren'e değil, hep birlikte kurduğumuz öğrenci dayanışmasına, özerk ve demokratik üniversite mücadelemize yöneliktir."

Bektaş, Üner'in bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini belirterek, "Bu baskılar, tehditler, gözaltılar bizleri yolumuzdan döndüremez. Öğrenci dayanışmamızla, omuz omuza mücadelemizle, Eren'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Eren Üner için eylem yaptı - Son Dakika

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