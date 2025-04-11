Öğrenciler, Öğretmenler İçin Eylemde

(İSTANBUL) Birçok öğretmenin "Proje Okul" atamaları kapsamında kadrolarının değiştirilerek başka okullara gönderilmesine veli ve öğrencilerden de tepki geldi. İstanbul'da çok sayıda öğrenci öğretmenlerine destek eylemi başlattı. Beşiktaş'ta yer alan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri Yahya Kemal Beyatlı Parkı'nda gerçekleştirdikleri sessiz eylemle tepki gösterdi.

İstanbul'da bir çok lisede öğrenciler, 'Proje Okul' uygulaması kapsamında öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilerek başka okullara gönderilmesine karşı eylem gerçekleştirdi. Birçok ilçede olduğu gibi Beşiktaş ilçesinde de Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri, Yahya Kemal Beyatlı Parkı'nda bir araya gelerek sessiz eylem gerçekleştirdi.

Parkta bir araya gelen liseliler, eylemlerinin siyasi olmadığını belirtti. Okudukları okullara yüksek puanlarla ve tercih ederek girdiklerini söyleyen liseliler, yıllardır okullarında eğitim vermekte olan ve okulun kültürünü kendilerine aktaran ve devamlığını sağlayan öğretmenlerinin başka okullara gönderilmesini istemediklerini aktardı. Ayrıca bazı mezunlar da alana gelerek lise öğrencilerinin protestosuna destek verdi.

Sendikalardan tepki

Uygulamaya eğitim sendikalarından da tepki geldi. Proje okulu atamalarının keyfi yapıldığını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi, proje okullarına atanamamıştır. Bu durum sadece kişisel mağduriyetler yaratmıyor, aynı zamanda eğitimin de niteliğini doğrudan etkiliyor... Siyasi ve sendikal saiklerle haksız ve hukuksuz bir şekilde yapılan atamalara geçit vermeyeceğiz." dedi.