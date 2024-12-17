Öğrenciler Togg ile Buluştu

Güncel

Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde öğrencilere Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tekeli İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda, jandarma ve emniyet teşkilatının kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg okul bahçesinde öğrencilere anlatıldı.

Otomobile yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yakından inceledikleri Togg hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, buradaki konuşmasında, hafta dolayısıyla Türkiye'de üretilen teknoloji harikası ürünleri tanıttıklarını belirterek, öğrencilerin Yerli Malı Haftası'nda yerli ve milli aracı görmelerini ve incelemelerini istediklerini söyledi.

Aksu'da anaokulu öğrencileri Togg ile buluştu

Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri de hafta kapsamında Togg ile buluştu.

Etkinlik kapsamında, milli teknoloji ve yerli üretimin önemini vurgulamak amacıyla anaokulu bahçesine Togg getirildi.

Otomobili yakından tanıma fırsatı bulan minikler, öğretmenlerinden bilgi aldı.

Bilgilendirmenin ardından sırayla otomobile binen öğrenciler, Togg'un teknolojik donanımı ve modern tasarımına ilgi gösterdi.