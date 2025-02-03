Öğrenciler Uzay Görevini İzledi

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Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, EBA TV üzerinden yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve liselerde okuyan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan belgeseli merakla izledi, duygularını paylaştı.

Konyaaltı ilçesindeki Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde "Ufkun Ötesinde" belgeselini izleyen öğrencilerden Elif Akkurt, AA muhabirine, belgeselin çok güzel olduğunu, izlerken heyecanlandığını söyledi.

Umut aşılayan belgesel olduğuna dikkati çeken Akkurt, "İlk Türk astronot Alper Gezeravcı da ilk başlarda bunun mümkün olmayacağını düşünmüş. Sadece başka ülkelerin, milletlerin yapabileceğini düşünüyormuş. Kendisi bunu başarınca şaşkın ve mutlu gözüküyordu." dedi.

Metehan Çopur ise belgeselin çok hoşuna gittiğini, çocuklara ve gençlere vizyon kazandıracağını ifade etti. Belgeseli izledikten sonra uzay konusunda teşvik edici olduğunu belirten Çopur, "Bu konularda çalışma yapmamıza teşvik ediyor. Uzayın gizemi benim hep dikkatimi çekmişti. Alper Gezeravcı'nın yakaladığı şans bizim de elimize geçebilir." diye konuştu.

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan da öğrencilerin belgeseli çok sevdiğini söyledi. Belgeselin ilham verici olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Çocukları astronot olma, uzay konusunda bilinçlendiriyor. Okulumuz sayısal ağırlık, mühendis tabanlı çocuklar uzay bilimlerini tercih edebilirler. Ufuk açıcı bir belgesel." ifadelerini kullandı.