Öğrencilerden Vardiyalı Çikolata Üretimi

Öğrencilerden gece vardiyalı bayram hazırlığı: 5 bin 500 paket çikolata satıldı

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencileri, bayram öncesi çikolata siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcadı. Okul bünyesindeki uygulama otelinin üretim merkezinde çalışan öğrenciler, gündüz ve gece vardiyalarında üretime devam ediyor.

Sivas'ta Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5 yıl önce üretimine başlanılan Çikolata Lise (Çikolis) çikolataları kısa sürede markalaşıp tercih edilir hale geldi. Bayram öncesi 5 bin 500 paket çikolata siparişi alındı. Okulun uygulama otelindeki üretim merkezinde görev alan öğrenciler, Ramazan Bayramı öncesinde artan siparişlere yetişebilmek adına gündüz ve gece vardiyalarında üretime devam etti.

Çikolata üretimine 2020 yılında başlayan öğrenciler, hem mesleki beceri kazanıp hem de üretime katkı sağlayarak deneyim kazanıyorlar. Bayram öncesi artan talepler nedeniyle üretim kapasitesini arttan çikolata imalathanesinde öğrenciler siparişlere yetişebilmek için gece-gündüz mesai harcıyor. Öğrenciler, birçok ile çikolata gönderimi sağlarken, e-ticaret platformları üzerinden de sipariş alıyorlar. Bayram öncesi tatlı telaşın sürdüğü üretim merkezinde, lise öğrencileri hem mesleklerini öğreniyor hem de kendi emekleriyle kazanç elde ediyor.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Türkiye'de, çikolata üretimi açısından bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Sultanşehir mesleki ve teknik Anadolu lisesi yiyecek içecek hizmetleri alan şefi Özlem Mıdık, "Biz, 2020 yılından beri öğrencilerimizle birlikte çikolata üretimi yapıyoruz. Çikolis markası adı altında çikolata üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Okudukları okulda sadece teorik bilgi vermekle kalmayıp öğrencilerimizin mesleklerini seçerken hissetmelerini, üretime katılıp deneyim kazanmasını amaçlayan eğitim anlayışı güdüyoruz. Türkiye'de, çikolata üretimi açısından bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu gaye peşinden giderek tam 4.5 yıldır çikolata üretimi yapmaktayız. Başlangıçta bir eğitim çalışması için başladığımız bu yolda, zaman içerisinde öğrencilerimiz için bir tutku bizler için de bir başarı hikayesine dönüştü. Çikolata üretimi birçok beceriyi aynı anda geliştiren kapsamlı bir süreçtir. Öğrencilerimizin işi öğrenmekle kalmayıp, kendi aralarında işbirliği ve takım çalışması yapmayı, sorumluluk almayı ve üretici düşünmeyi de deneyimlemekteler. Üretim sürecinde malzemelerin doğru oranda kullanılması, hijyen kurallarına uyulması ve zamanı yönetmek gibi kritik becerilerde kazanıyorlar. Tüm bu aşamalar onların girişimcilik ruhunu güçlendirirken, problem çözme yeteneklerini de geliştiriyor" dedi.

"Öğrenciler gündüz-gece vardiyalı çalıştılar"

Ramazan ayı boyunca öğrenciler ile birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Mıdık, "Ramazan ayı boyunca öğrencilerimiz yoğun bir mesai harcadılar. Bayram sürecinde bugüne kadar 5 bin 558 kutu çikolata satarak yoğun ve verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Bu süreçte öğrencilerimizin pratik deneyim kazanmalarının yanı sıra kararlılıkla çalışarak büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Ramazan ayı boyunca öğrencilerimizle birlikte yoğun bir mesai harcadık. 9. Sınıftan 12.sınıfa kadar çikolata üretiminde aktif olarak çalışmaya devam etti. Hem sabahtan akşama kadar hem de akşamdan geceye kadar öğrencilerimiz sürekli olarak yoğun bir şekilde çalıştılar. Birçok ilden sipariş aldık. Antalya, Urfa, Bolu, Bursa ve Ankara başta olmak üzere birçok ile kargo yoluyla çikolata gönderimi yaptık. E-Ticaret sitelerinden de aynı şekilde birçok sipariş aldık. Bunun yanı sıra Sivas ilinde bulunan birçok kurum ve özel şirketlerin bizi tercih etmesiyle çikolata üretimimize devam ettik. Bayram arifesindeyken, normal zamandan daha fazla üretim yapıyoruz. Normal zamanda sadece okul sonrası çalışan öğrencilerimiz, bayram yoğunluğu nedeniyle hem gündüz hem de akşam sonrası çalıştılar. Normalde 15 aktif öğrencimiz çalışırken, öğrenci kapasitemizi 80'e çıkarttık" diye konuştu.

"Yoğunluktan evlerimizde iftar yapamadık"

Yoğunluktan evlerine iftar yapmaya gidemediklerini belirten 11.sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karabiber, "Burada lise arkadaşlarımızla beraber çikolata üretiyoruz. Bunları belirli işlemlerden geçirdikten sonra satıyor ve para kazanıyoruz. Bayram arifesinde vardiyalı bir şekilde çok yoğun çalıştık. Okuldan sonra geldik. Yoğunluktan evlerimizde iftar bile yapamadık" dedi.