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Öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği - Son Dakika
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Öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği

Ardahan'da yerli malı haftası etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, öğrencilerin yerli ürünleri sergilediği standı gezerek öğrencileri kutladı. Acay, çocuklara yerli malı kullanmanın önemini anlatırken aynı zamanda tutum ve yatırım konularında da bilinçlendirme yapıldığını belirtti.

Öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği
15.12.2023 - 22:17,
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Öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği

ARDAHAN - Ardahan'da yerli malı haftası etkinliği düzenledi.

Yerli Malı haftası nedeniyle Cemal ve Zekiye Vatan ilkokulunda tören düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hafta dolayısıyla öğrenciler evlerinden getirdikleri yerli ürünleri standarda sergiledi.

Yerli malı ürünlerden oluşan standı gezen Acay, öğrencileri kutladı.

Acay, "Yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırılması, bizim için çok değerli. Çocuklarımız böyle etkinlikler sayesinde yerli malı kullanmanın değerini daha iyi kavrıyor. Burada ayrıca çocuklarımızı Tutumun ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Tutum çocuklarımıza şöyle anlatıyoruz? Sizin malınız, paranız, sağlığınız ve zamanınız sizin sermayeniz ve malınızdır. ve sizin sahip çıkacağınız ürününüz odur. İhtiyaç olan mal ve parayı kullandıktan sonra geriye kalanı yatırıma dönüştürmeyi çocuklarımıza öğretiyoruz. Bunlar yapılırken de Türk malı ürünleri tüketirsek daha da zenginleşir ve gelişiriz. Bu haftada biz bunları anlatıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen idarecilere, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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