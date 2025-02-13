Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınkaya Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı.
Okulda düzenlenen etkinlikte gazeteci Talip Köleoğlu, öğrencilere mesleğiyle ilgili bilgi verdi.
Deneyimlerini de paylaşan Köleoğlu, gazeteciliğin toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolünü anlattı.
Köleoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Öğrencilere Gazetecilik Tanıtımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?