Öğrencilere Kuş Gözlemciliği Eğitimi

Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilkokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Güllühöyük İlkokulu öğrencileriyle, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı yapıldı.

Etkinlikte DKMP personellerince, kurumun tanıtımı yapılarak öğrencilere sulak alanların önemi, ekotaban uygulaması, doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatılırken doğa fotoğrafçılığı faaliyeti de gerçekleştirildi.