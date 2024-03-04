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Öğrencilerin hobileri derece getirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmek için oynadıkları satranç sayesinde, Adana'da 32 okul takımının katıldığı turnuvada il ikincisi oldu.

Kozan Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Satranç takımı ilçenin gururu oldu. Okul ve tatil günlerinde boş zamanlarını satranç oynayarak değerlendiren öğrenciler ilçede ilki başardı. Kozan Fen Lisesi 2023- 2024 öğretim yılı Adana Okullar Arası Satranç Turnuvasında Gençler Kategorisinde 32 okul arasından ikinci olan öğrenciler, Kozan gururu oldu.

Turnuvaya ilçe olarak sadece Kozan'ın katılım sağladığını ve ikincilik ile ilçeye döneminin büyük bir gurur olduğunu aktaran okul müdürü Hayrettin Cingöz, "Okulumuz öğrencilerinin başarılı olması bizler için gurur kaynağı. Öğrencilerimizin hobisi olan satranç başarı getirdi ve bizleri gururlandırdı "dedi.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ilçede öğrenciler için satranç takımları kurulduğunu aktararak, "İlçemizde öğrencilerimiz satranç, güreş, okçuluk ve bir çok spor dalında son yıllarda güzel başarılara imza attılar. Bizlerde bakanlık olarak gençlerin destekçisi olarak sporda daha da iyi yerlere gelmesi için takımlar kurarak eğitim kampları ile gençlerimizi gururla geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Eymen Salih Ünal, boş zamanlarımda hobi olması için oynadığını kaydederek, "Bu başarıyı elde edeceğimizi başta düşünmemiştim. Şuan çok mutuyum. Güzel bir hobi" diye konuştu.

Öğrencilerden Şamil Şengül, küçük yaşta bilgisayarda satranca başladığını kaydederek, ailesinin desteği ile girdiği turnuvalardan başarı ile dönmesi üzerine boş zamanlarını satranç ile değerlendirdiğini kaydetti.

Öğrencilerden Sarp Ayşen ise başarıları ile büyük gurur duyduklarını ifade ederek, boş zamanlarında oynadıkları satranç ile başarının geldiğini ifade etti.