Öğrenim Kredisi Geri Ödemeleri Hakkında Duyuru - Son Dakika
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Öğrenim Kredisi Geri Ödemeleri Hakkında Duyuru

DMM, öğrenim kredisi geri ödemelerinin sadece alınan kredi üzerinden yapılacağını açıkladı.

01.12.2024 21:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), öğrenim kredisi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapıldığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, son zamanlarda öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili kamuoyunu manipüle etme maksatlı iddiaların ortaya atıldığı tespit edildiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli görevlerinden birinin gençlere yurt hizmeti vermek olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'de 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurdu bulunduğu aktarıldı.

Bakanlığın, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 98'ini yurtlara yerleştirdiği, öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz karşılandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar lira öğrenim kredisi ve 15 milyar lira da burs ödemesi yapılmıştır. Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır.

Bakanlık, öğrencilere burs/kredi ödemesinin yanında beslenme yardımı da yaparak bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Yurt içindeki yurtlarda barınan öğrencilere sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira, KKTC'deki yurtlarda barınan öğrencilere sabah kahvaltısı için 60 lira, akşam yemeği için 115 lira olmak üzere toplam 175 lira beslenme yardımı verilmektedir."

Kaynak: AA

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