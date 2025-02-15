Öğretmen Adaylarından Mülakat İsyanı - Son Dakika
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Öğretmen Adaylarından Mülakat İsyanı

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104 gün süren adalet arayışında öğretmen adayları, mülakat usulsüzlüklerini protesto etti.

15.02.2025 15:11
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Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Adalet arayışının 104'üncü gününde mülakat mağduru öğretmen adayları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Mağdur öğretmen adaylar adına konuşan Özkan Özdemir, "Bu usulsüzlükleri dile getirmeye başladıktan sonra Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Bu usulsüzleri ispatlamayan arkadaşlar sonuçlarına katlanır' tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Ancak Ankara 19. İdare mahkemesinin açıkladığı yürütmeyi durdurma kararıyla adalet eliyle dile getirdiğimiz usulsüzlükler kanıtlanmıştır" dedi.

"Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet" nedeniyle adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adayları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Mağdur öğretmen adaylarının sözcülüğünü yapan felsefe öğretmeni adayı Özkan Özdemir, şunları söyledi:

"2023 Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında uygulanan mülakat garabetinin sonuçlarına ilişkin başlattığımız mücadelemizin bugün 104. günündeyiz. İlk gün belirttiğimiz gibi yaşadığımız mağduriyetin asıl sebebi olan mülakatların, mülakat gibi yapılamamasından dolayı 1600 öğretmenin atama hakkı elinden alınmıştır. Bu mağduriyete sebep olan mülakatlarda yaşanan skandalları gece demeden, gündüz demeden tam 104 gündür anlatmaya çalıştık. İlk olarak kendi aramızda topladığımız belgelerle iller arasındaki puanlama farkı net bir şekilde kendini göstermişti. Ancak ilerleyen süreçte açtığımız davalarda Milli Eğitim Bakanlığının yargıya gönderdiği savunma belgelerinde mağduriyetin Sadece iller arasındaki puanlama farkıyla sınırlı kalmadığı. Aynı sınav merkezinde bulanan komisyonlar arasında dahi usulsüzlüklerin yapıldığına şahit olduk. Bu usulsüzlükleri dile getirmeye başladıktan sonra Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Bu usulsüzleri ispatlamayan arkadaşlar sonuçlarına katlanır' tehditiyle karşı karşıya kaldık. Ancak Ankara 19. İdare mahkemesinin açıkladığı yürütmeyi durdurma kararıyla adalet eliyle dile getirdiğimiz usulsüzlükler kanıtlanmıştır.

"Mahkemeye kararıyla sabit olan 'mülakat gibi mülakatınızı' usulüne göre mi yaptınız?"

Tabii buradan altını çizmek zorunda olduğumuz 'usulsüzlük' kelimesidir. Sayın Bakan bu söylemimizi kabul etmemekte ve usulsüzlük olmadığını kanal kanal gezip torpil yapılmadı diyerek reddetmektedir. Biz buradan kendisine soruyoruz; 'mülakat gibi mülakat yapacağız' dediniz ve aylarca usulünün nasıl olacağına dair demeçler verip bazı 'Gazetecileri' ikna etmeye çalıştınız. Peki mahkemeye kararıyla sabit olan 'mülakat gibi mülakatınızı' usulüne göre mi yaptınız?

Bizler bazı komisyonlar blok puanlama uygulamasına gitti ve bu uygulama sonucunda adaylar arasındaki fırsat ve imkan eşitliği ortadan kaldırıldı dediğimizde siz torpil olmadı dediniz. Bizler Sayın Bakan komisyonların önüne cevap anahtarı gideceğini söylemişti ancak mahkemeye gönderilen savunmalarda sadece bir soruya ilişkin cevap anahtarı olduğunu ve bundan dolayı komisyonlar keyfi değerlendirmede bulunup ortalama puanı yakalamaya yönelik çaba sarfettiğini söylediğimizde kendisi yine farklı bir programa çıkıp 'torpil' yapılmadığını söyledi. Bizler çoklu değerlendirme kapsamında üç komisyon üyesi tarafından oluşturulan komisyonlarda objektifliğin artılıp ve yanlılığın düşürülmesi gerekirken üç komisyon üyesinin kafa kafaya verip aynı puanı verdiğini söylediğimizde yine kendisi çıkıp torpili şu önlemleri alarak önledik dedi.

"Mülakatlarınız mülakat gibi yapılmadı Sayın Bakan"

Tekrar tekrar Sayın Bakan komisyonlar verecekleri puanları önceden netleştirmişler, sırf verdikleri toplam puanlara odaklandıkları için yaptıkları toplama hatalarının farkına bile varmamışlar dediğimizde yine yeniden çıkıp 'torpil' yapılmadı denildi. Sizin bu kadar inatçı olduğunuzu zaten mahkemelere sunduğumuz tüm argümanları daha önce size sunup, incelemeden hepimize verdiğiniz otomatik cevaptan anlamıştık. Ancak şunu anlamak için soruyoruz; bugüne haykırdığımız bu usulsüzler dışında hangi birimiz çıkıp torpil yapıldığını iddia etti ' Keza mağdur olan bizlersek ve bizim istesek de kanıtlayamayacağımız 'torpil' iddiasında bulunduğumuz nereden çıkarıyorsunuz ' Buradan hem elimizdeki belgelerle hem de mahkemeye sunduğumuz itirazlarımız hukuki karşılığıyla sizlere sesleniyoruz; mülakatlarınız mülakat gibi yapılmadı Sayın Bakan üzülerek ifade etmek isteriz ki sizin gibi bir bilim insanına ve inançlı birine inadı yakıştıramıyoruz. Gelin bu inadınızdan vazgeçin. ve ana sütü gibi ak olan kazanılmış haklarımızı bize iade edin. Defaatle dile getirdiğiniz inançlı kimliğinizle beraber gerçekten haktan, hukuktan yanaysanız, yıllarca verdiğimiz emeklerin karşılığı olan atama hakkımızla değil aylarca yapmaya çalıştığınız mülakat gibi mülakatınızı hiç eden komisyon üyesiyle uğraşabilirsiniz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, İstanbul, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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