Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Van'da başladı.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen açılış programına konuk olan yazar Sadık Yalsızuçanlar, ilk ders olarak " Ahmet Tevfik İleri'nin Büyülü Yaşamı" konusunu işledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van'da akademilerin açılmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğretmenlerin akademilere gönüllü olarak katıldığını anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz ilgi duydukları akademilere gönüllü olarak katılım sağlayabilir. Akademiler bizim için çok önemli. Rutinin dışına çıkmamız gerekiyor. Günlük yaşantımızın dışında keyif alarak yapabileceğimiz konuları işleyeceğiz. Memleketin geleceğini inşa edecek olan evlatlarımızı yetiştiren eğitimcilerin de akademide eğitim alması çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Programa, öğretmenler ve davetliler katıldı.