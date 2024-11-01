Öğretmen Merdiven Boşluğuna File Takarken Düştü

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, merdiven boşluğuna file takmak isterken 4. katından düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Güzelşehir Mahallesi'nde ikamet eden öğretmen Ali Apaydın (41), 4. katta oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna file takarken dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Apaydın, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı paylaşımında, "Kaplan İlkokulu Müdürü aynı zamanda Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Apaydın'ın kardeşi Ali Apaydın vefat etmiştir. Okul Müdürümüze Allah'tan rahmet, acılı ailesine, eğitim camiamıza ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.