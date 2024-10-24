Öğretmenden Tahliye Talebi, Baba Tepkili - Son Dakika
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Öğretmenden Tahliye Talebi, Baba Tepkili

Öğretmenden Tahliye Talebi, Baba Tepkili

Öğrencisi Miray'ı öldüren öğretmen Banu Kaya, tahliye talep ederken babası tepki gösterdi.

24.10.2024 17:49
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ORDU'da, 'uyum haftası' için okula giden 7 yaşındaki Miray Arslan'a, okul bahçesinde cipiyle çarpıp ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, mahkemede "Çocuklarımın ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var" diyerek tahliyesini istedi. Miray'ın babası Yakup Arslan ise "Çocukları bekliyormuş evde. Her şeyi ihlal ettin şimdi çocuklarım evde bekliyor, diyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kaya'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi.

Kaza, 2 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya kullandığı 52 BK 790 plakalı ciple, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Miray ağır yaralanırken, görevlilerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda- Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miray, kurtarılamadı. Olayın ardından öğretmen Kaya ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Banu Kaya'nın Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Eda ve Yakup Arslan çifti ile avukatları ve sanık avukatı da katıldı.

'KAMUOYU VİCDANINDA DERİN YARA AÇMIŞTIR'

'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Banu Kaya, davanın üçüncü duruşmasında, "Çok üzgünüm benim de 2 çocuğum var. Onlar da sınava hazırlanıyorlar. Çocuklarımın ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var" diyerek tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatı ise öğretmen Banu Kaya'nın olayda hiçbir tedbire başvurmadığını ve kuralları tanımadığını belirterek, bilinçli taksirle değil, olası kastla suçu işlediğini söyledi. Müşteki avukatı, sanık Banu Kaya'nın özür dilemesi ve üzgün olduğunu belirtmesi üzerine, "Dürtü ile bu aşamada ancak söylenebilen özür, ailemiz ve kamuoyu vicdanında derin bir yara açmıştır. Bu söz olaydan daha vahimdir" diyerek özrü samimiyetsiz bulduğunu ifade etti.

Bunun üzerine söz alan sanık öğretmen Banu Kaya, "Benim bu zamana kadar hiçbir cezam yoktur. Çocuklarla diyaloğum da herkes tarafından bilinir. Samimiyetsiz olduğum yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

MİRAY'IN BABASINDAN TAHLİYE İSTEMİNE TEPKİ

Sanığın 'Çocuklarımın ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var' diyerek tahliye talep etmesi üzerine kazada ölen Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan, "Çocuklarım var diyerek tahliye talep ediyor ve bunu söylerken gülüyor. Benim çocuğum nerede? Çocukları bekliyormuş evde. Her şeyi ihlal ettin. Şimdi çocuklarım evde bekliyor diyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Banu Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Öğretmenden Tahliye Talebi, Baba Tepkili - Son Dakika

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