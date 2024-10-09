İzmir'de otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çarptırıldığı 30 yıl hapis cezasına ilişkin karar Yargıtay tarafından bozulan öğretmene 30 yıl hapis cezası verildi.
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, taraf avukatları katıldı.
İzleyicinin alınmadığı duruşmada karar açıklanmadan önce izleyicilerin mahkeme salonuna girmesine izin verildi.
Kararını açıklayan mahkeme, U.E'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.
Olay
İzmir'de 2018'de bir derneğe ait eğitim merkezinde 13 yaşındaki otizmli A.İ.T'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen müzik öğretmeni U.E. çocuğun ailesinin şikayetiyle tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince bir süre önce karara bağlanan davada, sanık U.E'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan verilen 20 yıl hapis cezası sanığın öğretmen olması nedeniyle 30 yıla çıkarılmıştı.
Temyiz başvurusu üzerine karar Yargıtay tarafından esastan bozulmuştu.
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