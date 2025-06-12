Öğretmeni tabancayla vurdu, 8 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Öğretmeni tabancayla vurdu, 8 yıl hapis cezası aldı

Öğretmeni tabancayla vurdu, 8 yıl hapis cezası aldı
12.06.2025 13:59
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KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen sınıf öğretmeni Kasım K.'yi (43) çalıştığı okulda tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30) müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen sınıf öğretmeni Kasım K.'yi (43) çalıştığı okulda tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30) müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak'taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu'na geçen yıl 5 Şubat'ta giden Şehriban A. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen sınıf öğretmeni Kasım K. arasında müdür yardımcısının odasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehriban A., tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Şehriban A. ise işlemleri sonrası tutuklandı.

Şehriban A. hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şehriban A., 20 Şubat'ta görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Davanın karar duruşmasına sanık Şehriban A. ile mağdur öğretmen duruşmaya katılmadı. Şehriban A. önceki ifadesinde "Kasım'ın bana yalan söylediğini gördüm. 'Neden yalan söylüyorsun' dedim. Kasım da beni kolumdan tutarak, itekledi. Okul müdürü bizi gördü ve yukarı çıkmamızı istedi. Müdür yardımcısının odasında çocuğun babasının Kasım olduğunu söyledim. Kasım sinirlendi ve 'Çocuk benden değil' dedi. Üzerime gelip, itekleyince kendimi kaybettim. Sinirlendim ve çantamda bulunan silahı çıkardım. Amacım, Kasım'ın gözü önünde kendimi öldürmekti. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek, kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı bana engel olmak isterken şarjör yere düştü; ben de silahı bıraktım. Kasım'a zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu. Başının kanadığını görünce paniğe kapıldım. Yaptığım hatanın farkındayım, pişmanım" diye konuştu.

'MERMİNİN NASIL İSABET ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

Kasım K.'nin ise ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada ifadesi alındı. Şikayetini geri çektiğini söyleyen Kasım K., "Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Olay sırasında silahı havaya mı sıktı bana mı sıktı göremedim. Merminin bana nasıl isabet ettiğini hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şehriban A.'yı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve 'iyi hal' indirimi de uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü ve mağdur öğretmene 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama ve adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan ise sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırarak, bu cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmeni tabancayla vurdu, 8 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

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