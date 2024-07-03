Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ikinci kez il içi ve iller arası nakil imkanı sağladı. İsteğe bağlı iller arası nakil için 11-16 Temmuz'da, il içi nakiller için ise 23-26 Temmuz'da başvurulabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerden gelen yoğun talep doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri ikinci kez gerçekleştireceklerini bildirdi.

Tekin'in açıklamasına göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz'da yapılabilecek. İller arası atama sonuçları 18 Temmuz'da, il içi atama sonuçları ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.