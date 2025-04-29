Öğretmenlere Yönelik Tehdit Protesto Edildi - Son Dakika
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Öğretmenlere Yönelik Tehdit Protesto Edildi

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Özel Sektör Öğretmen Sendikası, tatilde zorla çalışmaya çağrılan öğretmenler için protesto düzenledi.

29.04.2025 18:52
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(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmen Sendikası, iddiaya göre resmi tatilde rızası alınmadan öğretmenleri göreve çağıran ve gelmedikleri takdirde ücretlerini kesmekle tehdit eden Ümitköy ODTÜLÜLER Kurs Merkezi Patronu Ergün Pusat'ı protesto etti. Sendikanın İl Temsilcisi Demet Karacabey, "Öğretmenlerin haklarını gasp eden, emeğini yok sayan, tehditlerle sindirmeye çalışan anlayışa karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Öğretmenin emeği satılık değildir. Öğretmenin onuru patron masalarında çiğnenemez" ifadelerini kullandı.

Özel Sektör Öğretmen Sendikası, Ümitköy ODTÜLÜLER Kurs Merkezi'nin resmi tatilde rızası alınmadan öğretmenleri göreve çağırdığını ve gelmedikleri takdirde ücretlerini kesmekle tehdit ettiğini öne sürerek Ümitköy ODTÜLÜLER Kurs Merkezi'ni, Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto etti.

Öğretmenler basın açıklaması sırasında ellerinde "Güvenli çalışma istiyoruz", "Öğretmene değer ver", "Kadın öğretmenlere yönelik tüm cinsiyetçi tavırlara hayır" dövizleri taşırken "Öğretmenler birlikte güçlü" sloganı attılar.

Özel Sektör Öğretmen Sendikası İl Temsilcisi Demet Karacabey konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, resmi tatil olmasına rağmen, Ümitköy ODTÜLÜLER Kurs Merkezi'nde öğretmen arkadaşlarımız, açık rızası olmaksızın göreve çağrılmıştır. Öğretmen arkadaşlarımız, resmi tatil günü çalışmaya zorlanmış; çalışmayı reddettiğinde ise, ders ücretinin kesileceği tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum, öğretmenlerimizin hem Anayasal haklarının hem de iş kanunu çerçevesindeki haklarının açık ihlalidir. "

"Sendikal mücadele engellenemez", "Öğretmenler Birlikte Güçlü"

Karacabey, sendikanın konuya ilişkin ODTÜLÜLER Kurs Merkezi Patronu Ergün Pusat ile görüşme talebinde bulunduklarını ancak Pusat tarafından tehdit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu hukuksuzluk üzerine, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak kurumu arayarak yasal yükümlülükleri hatırlattık, öğretmenin rızası dışında çalıştırılamayacağını ve resmi tatilde çalışmanın öğretmenin onayı ve ek ödeme koşuluna bağlı olduğunu belirttik. Ancak kurum patronu Ergun Pusat, temsilcilerimizle görüşmeyi reddetmiş, yasal uyarılarımıza kulak asmamıştır.

İl temsilcilerimizin kurumdan ayrılmasının hemen ardından, kurum sahibi Ergun Pusat, kadın temsilcimizi kurum telefonundan arayarak 'Konum atın geliyorum,sizi kameradan gördüm zaten' ifadeleriyle başlayan tehditler savurmuştur. Bununla da yetinmeyerek, arkadaşımızın ismini kullanıp 'sendikacıyım diyerek para isteyen bir grubun' ile başlayan yalan sözlerini, 'gelirlerse tutun ben ekip toplayıp gelirim' gibi cümlelerle bezeyip çeşitli iletişim gruplarında paylaşarak açık bir şekilde arkadaşımızı ve sendikamızı hedef göstermiştir.

Bu olay sadece bir kanun ihlali değildir; aynı zamanda doğrudan bir tehdit, cinsiyetçi bir saldırı ve kişisel hak ihlalidir. Arkadaşımıza yönelik gerçekleştirilen tehdit ve teşhir girişimi, eğitim emekçilerine gözdağı verme niyeti taşımaktadır."

"Öğretmenlere yönelik hiçbir tehdit ve saldırı cevapsız kalmayacaktır"

Karacabey, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Sendikamız, yaşanan bu ağır saldırı karşısında derhal hukuki süreci başlatmıştır. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, uzaklaştırma kararı aldırılmış, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi bir şikayet dilekçesi sunulmuştur. Bilinmelidir ki, öğretmenlere yönelik hiçbir tehdit ve saldırı cevapsız kalmayacaktır" dedi.

"Öğretmenin onuru patron masalarında çiğnenemez"

Karacabey konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bugün özel öğretim kurumlarında öğretmenler, resmi tatillerde çalışmaya zorlanmakta; haklarını savunduklarında ise tehdit edilmekte ve baskı altına alınmaktadır. Ancak bu tablo artık değişmelidir. Özel sektör öğretmenleri, emeğine, mesleğine ve onuruna sahip çıkıyor. Bizler, tehditlere, keyfi uygulamalara ve mafyatik yöntemlere boyun eğmeyeceğiz. Öğretmenlerin haklarını gasp eden, emeğini yok sayan, tehditlerle sindirmeye çalışan anlayışa karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Öğretmenin emeği satılık değildir. Öğretmenin onuru patron masalarında çiğnenemez."

Karacabey son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak şu sözler ile konuşmasını tamamladı:

"Bu olay ne ilk ne de son örnektir. Eğitim sektörü, uzun süredir güvencesizlik, tehditle yönetme alışkanlığı ve baskıyla şekillendirilmeye çalışılıyor. Ancak biz, örgütlü gücümüzle buna karşı duruyoruz.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na açık çağrıda bulunuyoruz:

Özel öğretim kurumlarında öğretmenlerin hakları sistemli şekilde denetlenmeli, ihlallere karşı etkili yaptırımlar uygulanmalıdır. İhlalleri görmezden gelen kamu yetkilileri, bu saldırıların doğrudan ortağıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Sendikamız, öğretmenlerin emeğini ve onurunu korumak için mücadele etmeye devam edecek. Tehdide, baskıya, hak gasplarına asla boyun eğmeyecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın Öğretmen Sendikası."

Kaynak: ANKA

Karacabey, Ümitköy, Güncel, Hukuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlere Yönelik Tehdit Protesto Edildi - Son Dakika

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