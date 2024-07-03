Öğretmenlerin protestosu sonucu gözaltına alınan 25 öğretmen serbest bırakıldı

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(ANKARA) - Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden ve akşam saatlerinde gözaltına alınan 25 öğretmen serbest bırakıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin taban maaş güvencesi getirilmesi talebiyle Meclis'in yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda başlattıkları eğitim nöbeti 38'inci gününde. Bugün Meclis'e gelen Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu taslağını Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden öğretmenlerden 25'i, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Götürüldükleri karakollarda ifalerinin alınmasının ardından serbest bırakılan öğretmenler, eylemlerini sürdürdükleri Milli Egemenlik Parkı'na geri döndü. Öğretmenler eyleme Milli Egitim Bakanlığı önünde devam edecek.