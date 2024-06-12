Ogün Samast, Adliyeden Tespih Sallayarak Çıktı - Son Dakika
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Ogün Samast, Adliyeden Tespih Sallayarak Çıktı

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmak için 4'üncü kez adliyeye gelerek duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

12.06.2024 13:15
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1) OGÜN SAMAST, ADLİYEDEN TESPİH SALLAYARAK ÇIKTI

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmak için 4'üncü kez adliyeye gelerek duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. 16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

Görüntü dökümü

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- Samast'ın adliyeden çıkışı

- Samast'ın Tesbih sallaması

- Samast'ın Adliyeden bahçesinden ayrılması

HABER -KAMERA: Selçuk BAŞAR/ Trabzon,

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2) MARDİN'DE KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

MARDİN'de kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Yeşilli ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesi Küme Evleri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Nahras Camisi'nin minaresi yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi. Caminin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Ogün Samast, Hrant Dink, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ogün Samast, Adliyeden Tespih Sallayarak Çıktı - Son Dakika

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