Oktar Tertemiz'in Vefatı - Son Dakika
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Oktar Tertemiz'in Vefatı

Bakan Osman Aşkın Bak, Oktar Tertemiz için taziye mesajı yayımladı ve başsağlığı diledi.

20.09.2024 10:19
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Oktar Tertemiz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında, "Türk sporuna voleybolcu, hakem, yönetici ve yazar olarak uzun yıllar hizmet veren, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde üye olarak görev alan ve Türk Spor Vakfı Başkanlığı yapan Oktar Tertemiz'in vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Oktar Tertemiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Oktar Tertemiz'in cenazesi, bugün öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA

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