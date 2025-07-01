Oktay Tiran’da Türk İş İnsanlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Oktay Tiran’da Türk İş İnsanlarıyla Görüştü

01.07.2025 00:03
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Fuat Oktay, Arnavutluk'ta Türk iş insanlarıyla ticaret ilişkilerini geliştirmek üzere buluştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk iş insanlarıyla görüştü.

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere Tiran'a gelen Oktay ile beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk ve Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği en iyi tanıtımlardan birine şahit olduklarını ifade ederek, Türkiye ile Arnavutluk arasında çok yakın çalışma trafiği olduğunu vurguladı.

Tiran'daki Namazgah Camisi ile Edhem Bey Camisi'nin konumları dolayısıyla "birbirine selam verir" durumda olduklarını söyleyen Oktay, bunun, Türkiye-Arnavutluk kardeşliğinin mührü olduğunu ifade etti.

Oktay, Türkiye Arnavutluk ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret ederek, hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu belirtti.

"Balkanlar yüzlerce yıllık birlikte yaşadığımız bir akraba topluluğu"

Türkiye'nin hiçbir muhatabına "üstten bakma" alışkanlığının olmadığını kaydeden Oktay, "Sömürgecilik bizim tarihimizde olmadığı gibi bugün de gelecekte de asla olmayacaktır." diye konuştu.

Oktay, "Balkanlar yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız bir akraba topluluğu. Birlikteyiz, mutfağımız aynı, kültürümüze baktığımızda birçok şeyimiz aynı, buraya geldiğimizde kendimizi yabancı hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanında önemli başarılara imza attığını ve iyi bir altyapıya sahip olduğunu belirten Oktay, buradaki iş insanlarına dijital ekonomi alanında yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

"Gönülleri ve vizyonları birleştiren kalıcı bir yapı inşa etmeyi hedefledik"

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, "11 Eylül 2024'te, dua ve gayretle MÜSİAD Arnavutluk'u kurduk. Bir temsilcilik değil, gönülleri ve vizyonları birleştiren kalıcı bir yapı inşa etmeyi hedefledik." dedi.

ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sevinç de "Başkanlık görevini kısa süre önce devraldım. Yeni dönemde önceliğimiz, odamızın kurumsal yapısını daha da güçlendirmek ve Türkiye-Arnavutluk ekonomik ilişkilerini sürdürülebilir, çok yönlü ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturmaktır." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oktay Tiran’da Türk İş İnsanlarıyla Görüştü - Son Dakika

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