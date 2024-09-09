Jandarma Okul Servislerini Denetledi - Son Dakika
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Jandarma Okul Servislerini Denetledi

Jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servislerini denetledi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arnavutköy'de oluşturdukları kontrol noktasında servis araçlarını durdurarak sürücülere bilgilendirme yaptı. Araçlar incelenirken ehliyet, yetki belgesi, logo, kemer takma, yardımcı personel, yolcu sayısı ve lastik derinliği gibi konular kontrol edildi. Denetimlerin hafta içi belirlenen noktalarda devam edeceği bildirildi.

09.09.2024 15:46
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Jandarma ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servisleri denetlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arnavutköy'de oluşturdukları kontrol noktasında durdurdukları servis araçlarının şoförlerine, trafikte oluşabilecek yoğunluk nedeniyle dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Araçları kontrol eden ekipler, sürücülerin ehliyeti, araçların yetki belgeleri ve yan tarafında logo olup olmadığı, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığı, yardımcı personel bulunup bulunmadığı, yolcu sayısı, ayakta yolcu taşınıp taşınmadığı, lastik derinliği gibi hususlarda incelemede bulundu.

Uygulama kapsamında durdurulan servis aracı şoförü Recai Güler "Güvenli yolculuk için bu tür denetimlerin sıklıkla yapılması gerekiyor. Bu denetimler öğrencilerimiz ve bizim adımıza çok yararlı." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin hafta içi belirlenen noktalarda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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