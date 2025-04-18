Okullara 400 Bin Ton Kömür Dağıtılacak - Son Dakika
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Okullara 400 Bin Ton Kömür Dağıtılacak

2025-2026 eğitim yılı için MEB bağlı okullara azami 400 bin ton kömür dağıtılacak.

18.04.2025 00:52
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul ve kurumların 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla azami 400 bin ton kömür dağıtılacak. Kömürlerin tedariki ve dağıtımı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından gerçekleştirilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında azami 400 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek.

Karara göre, ihtiyaç halinde bu miktar Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine artırılabilecek. Kömür dağıtımı, okul ve kurumların derslik sayıları, binaların yapısal özellikleri ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenecek.

Sevkiyat ve dağıtım TKİ sorumluluğunda

Kömürlerin sevkiyatı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TKİ arasında yapılacak protokol çerçevesinde planlanacak. Dağıtım organizasyonu ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülecek. TKİ, kömürleri kendi üretim sahalarından temin edecek ve analizleri akredite laboratuvarlarda yapılacak. Sadece "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun kömürler sevk edilecek.

Okul ve kurumlara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar TKİ tarafından karşılanacak. CIF satış esaslarına göre belirlenen kömür bedeli, görevlendirme bedeli olarak kabul edilecek ve TKİ'ye ödenecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, karar hükümlerine uygunluğun denetimi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenebilecek. Ayrıca, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı da denetim yetkisine sahip olacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Okullara 400 Bin Ton Kömür Dağıtılacak - Son Dakika

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