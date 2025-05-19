Ombudsman Akarca'dan Gençlere Mesaj - Son Dakika
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Ombudsman Akarca'dan Gençlere Mesaj

Ombudsman Akarca\'dan Gençlere Mesaj

Akarca, 'Terörsüz Türkiye' vurgusuyla gençlerin geleceğin mimarları olduğunu ifade etti.

19.05.2025 17:21
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Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, " Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından olan 'Terörsüz Türkiye', yarınlara ve geleceğe daha ümitle ve güvenle bakmamızı sağlayacaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Akarca ve beraberindeki heyet, Valiliği ziyaret etti, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile görüştü.

Akarca, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ve İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar'ı ziyaret etti.

Ardından Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Siirt'te Gençlerle Buluşuyor" programına katılan Akarca, burada üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Akarca, konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Siirt'te gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

19 Mayıs'ın bir milletin yeniden ayağa kalkışının, özgürlüğe ve bağımsızlığa uzanan yürüyüşünün sembolü olduğunu ifade eden Akarca, "Sizler, sadece bugünün değil yarının da mimarlarısınız. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan da sizlerin aklı, vicdanı ve üretkenliğidir. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından olan 'Terörsüz Türkiye', yarınlara ve geleceğe daha ümitle ve daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

Üniversitelerin bir tarafının bilimle diğer tarafının insanla, toplumla ve hayatla iç içe olması gerektiğine dikkati çeken Akarca, bu kurumların bilimsel çalışmalarla sınırları genişletirken, insanların düşünce dünyasında filizlenen yeni anlayışların, fikirlerin ve değerlerin ortaya çıkmasında da etkin rol oynadığını belirtti.

"Türkiye'yi bilgi ve teknolojiyi dışarıdan temin eden tüketici konumundan çıkararak, bilgiyi kendi dinamikleriyle üreten, geliştiren ve küresel ölçekte ihraç eden öncü bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz." diyen Akarca, bu vizyonun kalbinde üniversitelerin yer aldığını ifade etti.

Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bilimde ve teknolojide atılım yapmanın, özgün fikirler geliştirmenin ve katma değeri yüksek üretim modelleri inşa etmenin yolu, araştıran, sorgulayan ve üreten bir akademik ekosistemden geçmektedir. Mühendislikten temel bilimlere, sosyal bilimlerden sağlık alanına kadar üniversitelerimizin ortaya koyacağı yenilikçi çalışmalar, hem bilim dünyasına hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacaktır. Bilgiyle kalkınan bir Türkiye inşa etmek, üniversitelerimizin bu yolculukta üstleneceği vizyoner ve dönüştürücü anlayışla mümkün olacaktır."

Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Akarca, 2012'de kurulan kurumun, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaşadığı sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, insan haklarına dayalı bir denetim mekanizması olduğunu belirtti.

Amaçlarının bireylerin haklarının korunmasını ve kamuda iyi yönetim anlayışının yerleşmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Akarca, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı Anayasal bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'de çocukların tek başlarına, velisinin onayı olmadan doğrudan başvuru yapabilecekleri tek kurum olduğunu ifade etti.

Kuruma nasıl başvuru yapılacağına ilişkin bilgi veren Akarca, sundukları hizmetleri de anlattı.

Akarca, gençlere, hayatın gelecek kaygısıyla heba edilemeyecek kadar güzel ve değerli olduğunu belirterek, içinde bulundukları anın kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Mehmet Doğan, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, kamu denetçileri Ertunç Erkan Balta, Sadettin Kalkan, Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Akarca ve beraberindekiler daha sonra Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ombudsman Akarca'dan Gençlere Mesaj - Son Dakika

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